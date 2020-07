China com três novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

A China identificou três novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um em Pequim e dois oriundos do exterior, anunciaram hoje as autoridades.

Pequim detetou um surto do vírus no início do mês passado, num mercado abastecedor da cidade, somando até à data 329 infetados, segundo dados oficiais.

Os dois casos importados foram diagnosticados em Xangai, a capital financeira da China.