A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou esta sexta-feira a deteção de 59 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, 37 das quais por contágio local.

A China mantém uma política de "zero casos", que envolve a imposição de restrições nas entradas no país, com quarentenas de até três semanas, e testes em massa e medidas de confinamento seletivas quando um surto é detetado.

O número total de pacientes ativos na China continental é de 2.127, entre os quais oito em estado grave.