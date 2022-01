João Rendeiro poderá sair da cadeia na próxima semana, após o recurso contra a medida de coação ser analisado, explica a advogada de defesa, June Marks. Antes da decisão, a defesa e o Ministério Público vão ter a oportunidade de alegar perante os juízes do Tribunal Superior de Durban.Se o recurso for aceite, o ex-líder do BPP poderá sair em liberdade sob fiança ou com a aplicação de outra medida de coação menos gravosa e aguardar o processo de extradição fora da cadeia de Westville.