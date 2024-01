China insiste que a reunificação com Taiwan é "inevitável"

A China insistiu, este sábado, que a "reunificação" com Taiwan é "inevitável" e que se oporá às "atividades separatistas" após ter saído derrotada nas eleições presidenciais e legislativas pelo candidato Lai Ching-te, de um partido tradicionalmente pró-independência.

"A votação não vai impedir a tendência inevitável de reunificação com a China", disse Chen Binhua, porta-voz do gabinete chinês responsável pelas relações com Taiwan, num comunicado citado pela agência noticiosa Nova China.

Nesse sentido, reiterou que não irá tolerar "atividades separatistas" em Taiwan.