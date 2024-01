Sondagens apontam vitória do candidato do partido no poder nas eleições presidenciais de Taiwan

As primeiras sondagens dão a vitória nas eleições presidenciais de Taiwan a William Lai Ching-te, candidato do Partido Democrático Progressista (PDP), de acordo com a imprensa local.A vantagem estimada de Lai Ching-te (38%-39%) é de cinco a seis pontos percentuais para Hou Yu-ih (32%-33%), o candidato do partido da oposição Kuomintang. Já o candidato do Partido do Povo de Taiwan, Ko Wen-je, obtém 27% a 29%, de acordo com as previsões iniciais.As eleições acontecem numa altura de tensões com a China. Pequim receia que uma vitória de Lai Ching-te signifique um passo para a independência de Taiwan. O PDP, atualmente no poder, é tradicionalmente pró-independência.