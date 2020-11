China intensifica inspeção sobre produtos importados após detetar coronavírus em embalagens de congelados

A Comissão Nacional de Saúde da China publicou esta segunda-feira novos regulamentos para intensificar o controlo sobre produtos importados, após ter detetado o novo coronavírus em embalagens de congelados, incluindo asas de frango oriundas do Brasil.

As novas regras estabelecem a desinfeção minuciosa das embalagens de produtos congelados e a proteção adequada do pessoal em contacto com estes produtos, além do aumento das inspeções sanitárias em toda a cadeia, da chegada às alfândegas até ao ponto de venda.

"Se o resultado de um teste [a um produto congelado importado] der positivo, este deve ser devolvido ou destruído, conforme estipulam as regras", determina-se.