China pune 27 responsáveis por imagens eróticas em livros infantis

O Ministério da Educação chinês puniu 27 pessoas devido a ilustrações, de teor considerado erótico, publicadas num livro infantil, suscitando críticas nas redes sociais do país, informou esta segunda-feira o jornal oficial Diário do Povo.

Nas ilustrações, que surgiram num livro de matemática para o ensino primário, as crianças aparecem em poses de conotação sexual. De acordo com alguns internautas chineses, numa das imagens, um menino aparece sem calças a mostrar o pénis.

Os internautas também apontaram que em alguns gráficos a virilha das crianças expunha o contorno dos genitais. Noutras imagens, as crianças surgem em poses estranhas, com as bocas tortas, línguas de fora e olhos semicerrados.