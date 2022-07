Mãe que cortou pénis do filho adotivo condenada a sete anos de prisão

Deusiane dos Reis Santos, de 46 anos, foi presa e condenada a sete anos de prisão. A mulher estava em fuga desde 2015 depois de ter cortado o pénis do filho adotivo, de sete anos, como castigo por mau comportamento.O caso aconteceu em Belford, no Brasil, e só foi descoberto passado três meses, quando Deusiane devolveu o menino ao orfanato.Os funcionários da instituição ficaram horrorizados ao ver os ferimentos da criança. A mulher alegou que a criança havia prendido o órgão genital à braguilha das calças e que isso teria sido causado as lesões.Segundo o Daily Star, o menino terá confessado à polícia que a mãe adotiva o atacava com tesouras quando o acusava de mau comportamento e desobediência e que o ameaçava repetidamente para lhe cortar o pénis.