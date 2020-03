China revela que vacina contra o coronavírus deverá estar pronta em abril

A China revelou esta sexta-feira que algumas vacinas para combater o novo coronavírus podem estar prontas para uso em abril. A notícia é avançada pelo Daily Mail, no dia em que o número de pessoas infetadas pelo Covid-10 em todo o mundo excede os 100 mil.Os cientistas do país estão a esforçar-se para desenvolver produtos de imunização com cinco tecnologias."Estimamos que em abril - de acordo com as leis e regulamentos relevantes do país - algumas das vacinas possam entrar na fase de uso clínico ou de emergência", disse Zheng Zhongwei, diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Técnico do Centro Nacional de Pesquisas da China. Comissão de Saúde.