China volta a acolher festival de carne de cão

Yulin,

A China vai voltar a acolher o polémico festival de carne de cão. Durante 9 dias de evento, na cidade deestima-se o consumo entre 10 a 15 mil cães. O festival começou este domingo, dia 21 e terá fim a 30 de junho.A cidade que dá nome ao festival é uma celebração que decorre anualmente, desde 2009, e onde é comida carne de cão.Apesar de ser um evento contestado a nível mundial, sendo alvo de várias petições para que seja proibida a sua realização, continuam a ser milhares as pessoas a marcar presença no festival. No entanto, e depois de toda a polémica em volta da venda e consumo de carne de cão, aliada às incertezas relativamente ao primeiro foco de contágio de coronavírus ter sido num mercado de animais, na China, há quem acredite que este será o último ano de festival.

"Espero que Yulin mude não só para o bem dos animais, mas também pela saúde e segurança da população", afirmou Peter Li, ativista pelos direitos dos animais, à Humane Society Internacional.