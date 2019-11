Choque entre dois comboios faz pelo menos 47 feridos no Brasil

Um choque entre dois comboios de passageiros deixou na tarde desta sexta-feira pelo menos 47 feridos na região da cidade de Salvador, capital do estado brasileiro da Bahia.



De acordo com informações da coordenação do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pelo menos dois dos feridos estão em estado grave mas até às 17 horas locais, 20 horas em Lisboa, não havia notícia de mortes.

A colisão ocorreu no chamado subúrbio ferroviário de Salvador, que atende os populosos bairros da periferia da capital baiana, entre as estações Santa Luzia e Lobato.



Após a colisão, passageiros feridos e outros que escaparam sem ferimentos mas sofreram um enorme susto deixaram as composições e tomaram a linha férrea antes das primeiras equipas de socorro conseguirem chegar ao local.

Até à referida hora ainda não havia informação oficial sobre as causas do acidente.Só em setembro passado, outros dois acidentes aconteceram no subúrbio ferroviário de Salvador e num deles uma das composições explodiu, mas sem deixar vítimas fatais.