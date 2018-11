Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CIA culpa príncipe saudita por homicídio de jornalista Jamal Khashoggi

Agência de espionagem diz que irmão do príncipe Bin Salman disse ao jornalista para ir ao consulado em Istambul.

Por F.J.G. | 01:30

A CIA concluiu que o assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi foi executado por ordem direta de Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Esta é a acusação mais contundente feita até agora a bin Salman e complica os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para manter uma boa relação com o reino do petróleo.



Citando fontes ligadas à investigação, o ‘The Washington Post’, jornal que publicava crónicas de Khashoggi, afirma que a CIA analisou vários indícios, nomeadamente telefonemas de responsáveis sauditas. Um deles é especialmente comprometedor.



O Irmão do príncipe saudita, Khalid bin Salman, embaixador saudita nos EUA, telefonou a Khashoggi aconselhando-o a ir ao consulado saudita em Istambul para tratar dos papéis para o seu segundo casamento, com uma mulher turca. Khalid garantiu ao jornalista que era seguro ir ao consulado. Mas, a 2 de outubro, Khashoggi seria assassinado no edifício. A CIA concluiu que Khalid agiu por ordem direta do príncipe herdeiro.



A Arábia Saudita deu versões contraditórias do caso e só 15 dias após o crime admitiu que o jornalista estava morto. A última versão oficial culpa um grupo de agentes da espionagem e da segurança do príncipe bin Salman, mas alega que agiram por conta própria e promete punições severas.