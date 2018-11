Procurador Saudita pede pena de morte para cinco suspeitos da morte de jornalista

Em causa o homicídio de Jamal Khashoggi no consulado de Istambul.

11:07

Mohammed bin Salman

O procurador-geral da Arábia Saudita pediu esta quinta-feira a pena de morte para cinco dos suspeitos de terem participado no sequestro e homicídio do jornalista Jamal Khashoggi, morto no consulado do país em Istambul, na Turquia.O Washington Post, jornal para o qual o jornalista escrevia, relata que há 11 pessoas indiciadas na investigação. A Turquia diz que a morte de Khashoggi, um crítico do regime saudita, foi ordenada por elementos de "alto nível" do governo saudita, culpando o príncipe herdeiro,

Os suspeitos são acusados de terem drogado e desmembrado o jornalista depois de um interrogatório dentro do consultado saudita em Istambul que descambou em violência – o objectivo seria repatriar o dissidente.

Saud al-Mojeb revelou ainda que Saud al-Qahtani, que ficou conhecido como o assessor "assassino" do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, se reuniu com a equipa enviada para a Turquia e que se encontra sob investigação, não podendo viajar.

Ao mesmo tempo, continua a investigação para encontrar os restos mortais de Khashoggi.

Jamal Khashoggi, de 60 anos, entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no dia 2 de Outubro, para obter um documento para se casar com uma cidadã turca e nunca mais foi visto. O jornalista saudita, que colaborava com o jornal The Washington Post, estava exilado nos Estados Unidos desde 2017 e era um reconhecido crítico do poder em Riade.

A Arábia Saudita admitiu que Jamal Khashoggi foi morto nas instalações do consulado saudita em Istambul, depois de, durante vários dias, as autoridades de Riade terem afirmado que saíra vivo do consulado.