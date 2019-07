Cidade de Londres acusada de ato de pirataria

O Irão prometeu responder na mesma moeda à interceção de um navio iraniano ao largo de Gibraltar, uma operação que contou com apoio da Marinha do Reino Unido.Gibraltar e Londres justificaram a ação de quinta-feira alegando que o navio transportava petróleo para a Síria, algo proibido por sanções em vigor desde 2011, mas o Irão fala de "um ato de pirataria"."Se o Reino Unido não libertar o petroleiro iraniano é dever das autoridades apresarem um petroleiro britânico", escreveu, no Twitter, Mohsen Rezaei, membro do gabinete de conselheiros do Líder Supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei.O Irão acusa os britânicos de agirem a pedido dos EUA, que recentemente aplicaram sanções para travar as exportações de petróleo iraniano. O correspondente da BBC Jonathan Beale reforçou esta ideia, afirmando que as informações sobre a origem e destino do navio foram fornecidas pelos EUA.Recorde-se que as tensões com o Irão escalaram depois de Donald Trump retirar os EUA do acordo nuclear de 2015 e reiniciar a aplicação de sanções à República Islâmica.