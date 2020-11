Cientista por detrás da vacina da Pfizer garante que "é segura" e não provoca efeitos severos

Ugur Sahin, um dos cientistas por detrás da vacina da Pfizer, garantiu, em entrevista à BBC, que a vacina "é segura" e não provoca "efeitos secundários severos".Segundo o cientista turco, que desenvolveu a vacina em conjunto com a mulher, também ela cientista, a vacina provoca dor leve a moderada por alguns dias no local onde o paciente levou a injeção e febre também ela leve ou moderada.O bilionário turco, filho de imigrantes na Alemanha, afirma que o principal objetivo de vir a público falar sobre a vacina é combater a desinformação vinda de pessoas que são contra a vacinação e que poderá colocar a saúde de todos em risco.Sahin, apesar de otimista, mantém alguma cautela e alerta que o normal de antes pode vir a ser possível mas só daqui a 12 meses, mesmo com uma vacina que seja um sucesso.Os efeitos da vacina no combate ao vírus podem ser sentidos só a partir do próximo verão caso a vacina comece a ser distribuída no próximo mês, explicou o cientista.Sahin aconselha ainda que é de importância máxima assegurar uma elevada taxa de vacinação antes do próximo outuno para assegurar um vida normal no próximo inverno.