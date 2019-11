Cientistas criam vírus capaz de matar todos os tipos de cancro

E se existisse um vírus que matasse todos os tipos de cancro? Uma empresa australiana desenvolveu um vírus que, alegadamente, é capaz de matar qualquer cancro, avança esta sexta-feira o Daily Telegraph.Os cientistas estão a utilizar a varíola bovina, uma doença que formou a base das primeiras vacinas contra a varíola humana, como base para um tratamento chamado CF33 para reduzir as células cancerígenas em roedores. O objetivo da empresa Imugene, que desenvolveu este tratamento, quer agora fazer os testes em humanos.Yuman Fong, professor especialista em cancro, explicou que "desde o início dos anos 1900, que há provas de que os vírus podem tratar o cancro, quando as pessoas com cancro foram vacinadas contra a raiva e o cancro desapareceu. O grande problema era que, se se criasse um vírus tóxico o suficiente para matar o cancro, este podia matar o homem também".