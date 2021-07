Cientistas descobrem anticorpo poderoso que combate o Sars-CoV-2 e variantes

Foi identificado um anticorpo poderoso no combate ao vírus Sars-CoV-2 - que causa a doença Covid-19 - e a outros tipos de coronavírus. A pesquisa foi realizada por um grupo de investigadores da Fred Hutchinson Cancer Research Center, nos Estados Unidos, e publicada na revista Nature, esta quinta-feira.Os cientistas recolheram milhares de amostras de mutações e descobriram que muitas se desenvolvem em dezenas de doenças associadas ao vírus Sars-CoV-2.Foram analisados 12 anticorpos isolados de pessoas que tinham sido infetadas com a Covid-19 e um deles mostrou-se suficientemente potente para evitar que diferentes variantes do Coronavírus se desenvolvessem nas células.O S2H97 foi o anticorpo que se destacou. A sua capacidade de se conectar e neutralizar todos os tipos de vírus relacionados à Covid testados pelos cientistas resultou na prevenção de uma série de variantes se espalharem por células criadas em laboratório.O co-autor da investigação, Tyler Starr, disse que o S2H97 é o melhor anticorpo que já descobriram.