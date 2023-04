grupo de cientistas da Universidade de Hong Kong, publicado pela Proceedings of the National Academy of Sciences em setembro, concluiu que se todas as formigas do planeta Terra fossem colocadas numa balança, pesavam mais que todas as aves e mamíferos selvagens do mundo, juntos.Segundo o The Washington Post, o estudo refere que existem quase 20 mil biliões de formigas (20.000.000.000.000.000) na Terra, o que equivale a 2,5 milhões por cada ser humano.O estudo foi elaborado com base na soma de todas as contagens feitas em mais de 1300 locais, mas os investigadores afirmam que há medida que vão sendo estudados mais formigueiros, os números podem aumentar. "Eu não ficaria surpreendida se realmente fosse uma ordem de magnitude maior", disse Sabine Nooten, ecologista da Universidade de Hong Kong e coautora do estudo.