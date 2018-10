Cientistas desenvolvem pão feito de farinha de baratas

Investigadoras procuram soluções para futura escassez de alimentos.

12:28

Pão feito com farinha de baratas pode ser uma das soluções para a escassez de alimentos que se faz prever para o futuro. Um estudo, realizado por cientistas brasileiras, mostra que substituir 10% da farinha de trigo por farinha de baratas aumenta a quantidade de proteínas do pão em 133%.

A Organização das Nações Unidas (ONU) recomendou que se introduzam os insetos na alimentação e inclusive, na legislação europeia, as baratas já são catalogadas como "um novo alimento. Em Espanha, por exemplo, é possível comprar alimentos à base de insetos em alguns supermercados.

Nesta investigação foram apenas consideradas baratas cinéreas, uma espécie de origem africana produzida em cativeiro, e não as baratas domésticas. Um quilo de barata desidratada da qual foi feita a farinha custou às cientistas cerca de 45 euros, avança a BBC News.

O aumento do teor de proteínas não é a única melhoria encontrada no pão de baratas. Também foi possível utilizar menos gordura na receita, pois a farinha dos insetos já tem alguma oleosidade. A investigadora ainda assegurou que não há mudança no cheiro ou no sabor do pão de baratas em relação ao pão tradicional. Agora, estão em curso testes para a fabricação de bolos e barras de cereais.