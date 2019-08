Cientistas mais perto de salvar o rinoceronte branco do norte da extinção

A ciência é a única esperança depois da morte do último macho de rinoceronte branco de 45 anos em Março de 2018. As duas fêmeas, Najin de 27 anos e Fatu de 17, são as únicas sobreviventes da subespécie e vivem sob vigia do santuário Ol Pejeta Conservancy no Quénia. Foi nesta reserva natural que foi realizado um procedimento inovador esta quinta-feira, que consistiu na retirada de cinco óvulos de cada uma das fêmeas.

Por razões genéticas, nenhuma é capaz de se reproduzir. Najin tem as patas traseiras fracas que podem causar complicações caso emprenhe e Fatu tem lesões degenerativas no útero.

O procedimento a que foram submetidas foi extremamente arriscado e durou cerca de duas horas, com técnicas que levaram anos de pesquisa e desenvolvimento.

O processo foi realizado pelo santuário Oj Pejeta Convervancy em conjunto com o Instituto Leibniz de Pesquisa sobre o Zoológico e Vida Selvagem, do Zoológico de Dvur Králové na República Checa e do Serviço de Vida Selvagem do Quénia.

"Foi um grande sucesso. Ontem dez óvulos foram recolhidos, que era o número que esperávamos", disse Jan Stejska, do Zoológico Dvur Kralove.

Os óvulos de Najin e Fatu foram levados de helicóptero para Itália, onde serão fertilizados em laboratório com esperma congelado criogenicamente do último macho da subespécie.

As fêmeas de rinocerontes brancos do sul vão ser usadas como barrigas de aluguer dos embriões de rinocerontes brancos do norte.

Neste momento, o desafio dos cientistas passa por desenvolver uma técnica para transferir os embriões para um rinoceronte substituto. A dúvida é se os embriões irão resultar em gravidez.