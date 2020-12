Cientistas testam medicamento que pode oferecer imunidade imediata à Covid-19

London Hospitals e pela farmacêutica AstraZeneca que poderá contribuir para imunizar a população contra o novo coronavírus.



De acordo com o "The Guardian", a terapia com anticorpos pode permitir a imunidade

imediata contra a Covid-19 quando aplicada em alguém que teve já contacto com o vírus, por exemplo num lar ou num hospital.



Os cientistas do Reino Unido estão a investigar um novo medicamento, desenvolvido pela University College

A terapia poderá ser igualmente benéfica para prevenir infeções numa família com um ou mais elementos infetados.

Catherine Houlihan, virologista da University College London Hospitals, garante que, "se pudermos provar que este tratamento funciona e evitar que as pessoas sejam expostas ao vírus para desenvolver o Covid-19, seria uma importante vantagem ao "arsenal de armas" que está a ser desenvolvido para combater o vírus".



De acordo com a equipa de investigadores, o cocktail de anticorpos deverá ter um tempo de imunização entre 6 meses e um ano e será administrado a pessoas que tenham sido expostas à Covid-19 nos oito dias anteriores.

O medicamento deverá estar disponível em março ou abril de 2021, caso receba luz verdedo regulador de medicamentos.