Cinco jovens encontrados mortos em carro submerso em lago

A polícia francesa encontrou esta quarta-feira cinco cadáveres de jovens, com idades entre 19 e 20 anos, num carro submerso no Lago Dramont, no sul de França.

Os corpos dos jovens foram retirados de um Seat Ibiza, em Saint-Raphaël, por mergulhadores da polícia marítima. "O veículo retirado da água por volta do meio-dia permitiu o desencarceramento de cinco corpos. Eram quatro rapazes e uma jovem", anunciaram as autoridades, citadas pelo Le Parisien.

Segundo a polícia, os jovens não voltaram a ser vistos depois de terem saído de uma festa na terça-feira à noite. Estavam a ser procurados pelos pais desde essa altura.

O Ministério Público francês indicou, em comunicado, que vai ser aberta uma investigação para apurar os factos. Foi ainda criada uma unidade médico-psicológica para apoiar os familiares das vítimas.