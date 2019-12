Cinco jovens executados em bar no Brasil

Cinco jovens, com idades entre os 18 e os 21 anos, foram executados a sangue-frio e à queima-roupa dentro de um bar na cidade turística de São Pedro da Aldeia, no litoral do estado brasileiro do Rio de Janeiro.



As vítimas estavam a beber no bar, localizado na Rua do Fogo, quando os assassinos chegaram inesperadamente na madrugada desta sexta-feira e não tiveram qualquer probabilidade de defesa.

Segundo testemunhas, dois homens surgiram de repente de uma viela que termina na rua do bar e mal chegaram à porta do estabelecimento começaram a disparar contra quem estava lá dentro. Além dos cinco rapazes mortos, um sexto ficou ferido e foi levado em estado grave para o hospital Municipal de São Pedro da Aldeia.



No bar onde ocorreu a matança, a polícia encontrou cápsulas de pistolas 9 mm e calibre 380, armas de grande potencial ofensivo geralmente usadas por profissionais, ou da polícia ou do crime organizado.



Neste sábado ainda não estava claro o que tinha provocado a matança, mas ataques como este, infelizmente comuns em todo o Brasil, normalmente são perpetrados por traficantes de droga contra criminosos rivais ou toxicodependentes que não pagam as suas dívidas, ou por grupos de polícias ligados a esquadrões da morte que levam essas ações a cabo para fazerem justiça com as próprias mãos ou para mostrarem o seu poder em regiões de periferia.