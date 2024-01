Cinco mais ricos do mundo aumentam fortuna enquanto pobres perdem dinheiro

Os cinco homens mais ricos do mundo dobraram, desde 2020, a fortuna que têm, ao passo que os 60% mais pobres do mundo perderam dinheiro, revela um estudo da Oxfam, citado pelo The Guardian.



A diferença entre ricos e pobres tem crescido e levará a que, na próxima década, exista o primeiro 'trilionário'. O estudo alerta que, se a tendência se mantiver, a pobreza não será erradicada nos próximos 229 anos.





A Oxfam detalha que a fortuna dos mais ricos aumentou três vezes mais do que a taxa de inflação. Sete em cada dez grandes empresas têm um CEO, ou principal acionista, bilionário.Os cinco mais ricos do mundo (Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison and Mark Zuckerberg) viram a sua fortuna crescer 114% desde 2020.No mesmo período, a fortuna de 4.7 mil milhões de pessoas (os 60% mais pobres) diminuiu 0.2%."As pessoas estão a trabalhar cada vez mais, e por mais tempo, para receber salários pobres em profissões precárias e pouco seguras", diz o estudo.Além da fortuna dos mais ricos, também os lucros das empresas aumentaram exponencialmente.