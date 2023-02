Cinco mortos e 16 feridos em atentado bombista no sudoeste do Paquistão

Um atentado à bomba matou hoje cinco pessoas e feriu 16 num bazar lotado na cidade de Barkhan, no sudoeste do Paquistão, anunciaram as autoridades paquistanesas.

Nenhuma organização reivindicou de imediato a responsabilidade pelo ataque em Barkhan, situada a cerca de 600 quilómetros a nordeste de Quetta, a capital da província do Baluchistão.

O chefe da polícia local, Sajjad Afzal, disse que a bomba estava aparentemente ligada a um motociclo e terá sido detonada por controlo remoto, segundo a agência norte-americana AP.