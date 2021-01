Cinco pessoas vacinadas contra a Covid-19 morrem em França

Pelo menos cinco pessoas idosas ou mais velhas e com outra comorbilidade, que já tinham sido vacinadas contra a Covid-19, com a vacina da Pfizer/BioNTech, morreram após a toma da vacina, em França. Até ao momento não foi estabelecida qualquer ligação entre a vacina e a morte, segundo as autoridades de saúde francesas.Em todo a França, já foram registados 139 casos de efeitos adversos à toma da vacina, segundo o ministério da Saúde. Desde o dia 27 de dezembro foram já utilizadas 500 mil doses da vacina.O ministério da Saúde francês sublinha que ainda não é possível concluir se há alguma ligação entre os óbitos e a toma da vacina. Todas as mortes ocorreram em pacientes idosos de lares, sublinhou a Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos de Saúde.Em todo o Mundo, e segundo o Ministério da Saúde francês, foram registados 71 óbitos de pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19.