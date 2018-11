Cocaína em rios e lagos europeus deixa enguias hiperativas

Estudo da Universidade de Nápoles afirma que animais estão a ter graves sequelas da presença de drogas na água.

Uma investigação da Universidade de Nápoles Federico II avançou que as enguias prateadas dos rios europeus estão "hiperativas" devido à presença de cocaína na água.

No entanto, o efeito mais grave da droga não é este, uma vez que as enguias hiperativas tinham o mesmo estado de saúde geral das enguias que não consumiram drogas. Os biólogos encontraram graves lesões no músculo-esquelético dos animais, que não foram curadas mesmo após 10 dias em água limpa.

"Este estudo mostra que mesmo a baixa concentração de cocaína no ambiente causa danos graves na morfologia e na psicologia do músculo-esquelético da enguia prateada, o que confirma o impacto da cocaína no ambiente e pode vir a afetar a sobrevivência desta espécie", concluiram os investigadores no jornal científico Science of the Total Environment.

Os vestígios de drogas, como cocaína, anfetaminas e ecstasy, nos rios e lagos da Europa chegam às águas mesmo após o processo de limpeza feito pelos sistemas de tratamento de águas residuais.

Para este estudo, os investigadores mantiveram as enguias prateadas numa água com quantidade de cocaína parecida com a encontrada nos rios durante 50 dias e compararam os efeitos com as enguias que não foram expostas à droga.