Colapso de mina no Afeganistão faz pelo menos 10 mortos

Pelo menos 10 pessoas morreram e três foram resgatadas com vida no colapso de uma mina artesanal de carvão na província de Baghlan, no norte do Afeganistão, indicaram esta quinta-feira as autoridades locais.

"Treze pessoas ficaram presas debaixo do solo após o colapso, das quais três foram resgatadas e 10 morreram", disse à France-Press Maulvi Asadullah Hashemi, diretor de informação e cultura da província de Baghlan, onde o acidente ocorreu na quarta-feira.

Segundo um residente local, após a tomada do poder pelos talibãs em agosto, a maioria dos jovens partiu para o Irão ou para a Turquia para encontrar trabalho, e alguns dos que permaneceram trabalham em minas de pequena escala onde o risco de acidentes é elevado.