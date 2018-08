Explosão de um pneu do camião esteve na origem do acidente.

20:48

Uma colisão entre um autocarro e um camião fez esta quinta-feira oito mortos e dezenas de feridos no estado do Novo México, nos Estados Unidos.



Segundo avançaram as autoridades locais, dezenas de pessoas foram transportadas para vários hospitais da região.



De acordo com a polícia do Novo México, a explosão de um pneu do camião esteve na origem do acidente.



O autocarro transportava 47 passageiros quando colidiu com o camião.