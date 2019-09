Colisão entre comboio e camião faz mais de 30 feridos no Japão

Mais de 30 pessoas ficaram esta quinta-feira feridas, incluindo uma em estado grave, após a colisão entre um comboio e um camião em Yokohama, no Japão, de acordo com as autoridades locais.

O acidente ocorreu por volta das 11h40 (03h40 em Portugal Continental), numa travessia ferroviária em Yokohama, uma cidade portuária perto de Tóquio.

"Um total de 35 pessoas ficaram feridas (...) incluindo uma em estado grave", disse o chefe do gabinete de gestão de crises de Yokohama, Ryo Nagakura.