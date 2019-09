Jovens morrem minutos depois de se casarem. Colisão com carrinha foi fatal

Um jovem casal norte-americano morreu no Texas na passada sexta-feira, dia 23 de agosto, num acidente de carro poucos minutos depois de se terem casado.



De acordo com o jornal britânico Mirror, Harley Morgan e Rhiannon Morgan, de 19 e 20 anos, morreram na sequência de uma colisão que ocorreu depois de terem casado numa conservatória de Orange Couty.





Harley. Testemunharam o acidente.



Ainda tentaram salvar os jovens. Tiraram-nos de dentro do carro acidentado, mas já nada havia a fazer.



As autoridades policiais estão agora a investigar as causas do acidente.

A mesma publicação dá conta que o carro dos recém-casados, um veículo da marca Chevrolet, colidiu com uma carrinha Ford F-250. Nesta seguia apenas uma pessoa, o condutor que saiu ileso.As autoridades foram de imediato acionadas para o local do acidente, no entanto os dois óbitos foram declarados no local.Numa outra viatura, atrás dos noivos, seguiam a mãe e a irmã de