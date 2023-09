"Comecei a desmembrá-lo pela mão": Daniel Sancho explica como matou cirurgião colombiano na Tailândia

"Comecei a desmembrá-lo pela mão". Um programa televisivo espanhol mostrou, esta segunda-feira, o vídeo da reconstituição do crime cometido por Daniel Sancho, filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, na Tailândia. No vídeo, Daniel contou como matou e desmembrou o cirurgião colombiano Edwin Arrieta , de 44 anos, na ilha de Kho Phangan.O jovem espanhol começa por contar às autoridades que estava a falar com Arrieta sobre não querer continuar a ter relações sexuais momentos antes de o matar. "Disse-lhe que já não podia fazer mais. Levantei-me, ele recuou e eu comecei a falar e a gesticular mais. E eu recuei e dei-lhe um murro (no maxilar)", admite o jovem, citado pelo jornal El Mundo.As autoridades e Daniel dirigem-se à casa de banho da vivendo e, segundo o jovem espanhol, é aqui que o crime acontece. "Tinha-o encostado à sanita, mas ele agarrou-me e mordeu-me. Levantei-o do chão e bati-lhe outra vez [contra o canto da casa de banho]. Depois ele ficou inconsciente, estava tudo cheio de sangue e eu saí da casa de banho". Daniel Sancho disse à polícia que colocou o corpo de Edwin Arrieta no chuveiro, virou o corpo de pernas para o ar e começou a desmembrá-lo pela mão. "Liguei a água quente na temperatura máxima para que o sangue não coagulasse", acrescenta.Enquanto usa um pente como faca, o jovem continua a fingir que está a desmembrar o corpo, corta-o em pedações e coloca-os dentro de sacos.