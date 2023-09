Ator Rodolfo Sancho quebra o silêncio após visitar o filho preso na Tailândia

O ator Rodolfo Sancho falou pela primeira vez à comunicação social desde que o filho, Daniel Sancho, foi preso na Tailândia por suspeitas de ter assassinado o cirurgião colombiano Edwin Arrieta, de 44 anos.O espanhol, que apareceu na série da RTP "Crimes Submersos", esteve na prisão de Koh Samui, onde se reencontrou com o filho, esta quarta-feira."Não estou a chorar, esse não sou eu. Há duas formas de assumir as coisas na vida. Podes encarar como uma desgraça, ou como um desafio. Não vão conseguir lágrimas de mim", começou por dizer, com rosto sério, em declarações citadas pela imprensa espanhola.Até ao momento a mãe da família tinha sido a única visita recebida por Daniel no estabelecimento prisional . Rodolfo viu pela primeira vez o filho, desde que este foi preso, esta quarta-feira.O ator chegou na terça-feira à Tailândia e aproveitou a presença dos jornalistas para descartar a família de qualquer responsabilidade com o mediatismo do caso. "Peço desculpa pela agitação que se criou, a qual não foi incitada nem por mim, nem pela minha família".