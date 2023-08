Uma refeição por dia e algemas de quatro quilos: Saiba como é a prisão onde Daniel Sancho pode cumprir pena

Daniel Sancho, filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, arrisca ser transferido para uma das piores prisões do mundo, caso venho a ser condenado pelo homicídio de Edwin Arrieta. Famosa por "devorar prisioneiros", a prisão Bang Kwang, conhecida ironicamente por 'Bangkok Hilton', na Tailândia, oferece condições terríveis a quem cumpre pena no estabelecimento.

De acordo com a revista espanhola Semana, quem já visitou ou cumpriu pena na 'Bangkok Hilton' assume que a "má fama" da prisão corresponde à realidade. Segundo os relatos, os reclusos são forçados a dormir amontoados no chão da cela e comem apenas uma tigela de arroz por dia. A água a que têm acesso não é de boa qualidade e os reclusos não tomam banho diariamente. Há quem garanta que os detidos têm sorte se tiverem direito a um banho por mês.

Para além da falta de higiene e do calor sufocante que enfrentam, os reclusos passam ainda vários meses com os pés algemados. "Eles puseram-me correntes, como as que se vê na televisão, pesam quatro quilos e foram esmagadas até aos tornozelos pelos polícias a golpes de martelo", revelou Colin Martin, um britânico que esteve mais de uma década nesta prisão.

Colin Martin revela ainda no livro "Welcome to Hell" que não há casa de banho, mas sim um buraco no chão das celas onde os reclusos fazem as necessidades.

Segundo o jornal El Confidencial, este estabelecimento prisional é a casa de todos os que são condenados à morte na Tailândia. As más condições da prisão são propícias a doenças contagiosas, não sendo depois os reclusos infetados separados de todos os outros. De acordo com o jornal El Periódico, existem ainda relatos de que os reclusos subornam os guardas para evitarem serem as próximas vítimas da injeção letal.

Daniel Sancho está agora em prisão preventiva na cadeia Koh Samui, onde vai permanecer nos próximos quatro meses. O filho de Rodolfo Sancho está acusado de ter assassinado e desmembrado Edwin Arrieta, um cirurgião colombiano, na ilha de Koh PhaNgan, na Tailândia. Restos mortais da vítima, de 44 anos, foram encontrados num aterro sanitário na ilha.

Daniel Sancho, de 29 anos, é filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, que ficou conhecido em Portugal por participar na série da RTP1 ‘Crimes Submersos’, e da ex-atriz Silvia Bronchalo.