Diretor da prisão onde está Daniel Sancho revela motivos do isolamento

Os restos mortais de Arrieta foram encontrados, um dia depois do desaparecimento, num aterro sanitário na ilha que é conhecida pelos turistas pelas suas festas na Lua Cheia, quando as praias da ilha ficam repletas de foliões que dançam até de madrugada. Daniel e Edwin tinham combinado encontrar-se para assistir às festividades.

Daniel Sancho é o filho mais velho do famoso ator espanhol Rodolfo Sancho, que ficou conhecido em Portugal por participar na série da RTP1 ‘Crimes Submersos’, e da ex-atriz Silvia Bronchalo.

A vítima, Edwin Arrieta, de 44 anos, era um cirurgião da cidade colombiana de Lorica, no norte do país, e tinha uma clínica na cidade de Monteria.

O diretor da prisão de Koh Samui, na Tailândia, onde Daniel Sancho está preso, revelou que a decisão de manter o filho do ator Rodolfo Sancho em isolamento foi tomada para que este pudesse ser permanentemente vigiado e assistido a qualquer momento, uma vez que aparentava estar deprimido."Na área hospitalar, ele é monitorizado pelos médicos, daí a decisão de o manterem em isolamento", afirmouSegundo a Lecturas, o diretor da prisão disse que apesar de parecer deprimido, o filho do ator Rodolfo Sancho já se encontrava melhor, "depois de ter visto a família e o pessoal da embaixada".Daniel Sancho deu entrada no estabelecimento prisional a 7 de agosto, depois de confessar ter matado o