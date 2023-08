Mãe de Daniel Sancho "destroçada e em estado choque" após visitar filho na cadeia

Koh PhaNgan.

Daniel arrisca a ser condenado a pena de morte e a ser transferido para uma das piores prisões do mundo

Daniel Sancho, detido há dez dias pela morte e esquartejamento do cirurgião Edwin Arrieta, recebeu esta quinta-feira a visita da mãe, Sílvia Bronchalo, na prisão de Koh Samui, na Tailândia. O encontro durou cerca de 1h30.Segundo informação avançada pelo Lecturas, a mulher de 48 anos, foi vista a sair da cadeia "destroçada e em estado choque".A mãe de Daniel chegou à Tailândia na noite desta quarta-feira. Se decidir permanecer no país, poderá visitar o filho todos os dias entre às 8h00 e as 14h00.O filho do ator espanhol Rodolfo Sancho terminou os dez dias de isolamento depois de ter sido detido pela morte de Edwin Arrieta. De notar que o ator não acompanhou a mulher na visita.Recorde-se que o jovem, de 29 anos, é acusado de matar e desmembrar o amigo, de 44, na ilha de