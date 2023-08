"Lamento, somos duas famílias destruídas": Rodolfo Sancho pede desculpa à irmã da vítima do filho

na ilha de Koh PhaNgan

Nas primeiras declarações, o chef de 29 anos justificou o homicídio, dizendo que era refém da vítima.



Segundo a versão do filho de Rodolfo Sancho, o colombiano ameaçou publicar imagens sexuais de ambos para provocar um escândalo mediático em Espanha e afundar a sua família.





Os restos mortais do cirurgião, de 44 anos, foram encontrados num aterro sanitário na ilha de Koh PhaNgan. Daniel Sancho arrisca a ser condenado a pena de morte e a ser transferido para uma das piores prisões do mundo

O ator Rodolfo Sancho referiu que não sabe o que se terá passado na cabeça de Daniel [o filho] para ter matado e desmembrado o cirurgião colombiano Edwin Arrieta . O espanhol enviou uma mensagem à irmã da vítima na qual pedia desculpa pelo ocorrido e dizia estar destroçado."Lamento, somos duas famílias destruídas", começou por dizer. "Não sei o que se passou na cabeça do Daniel. Estamos muito confusos com tudo isto que está a acontecer", acrescentou.De acordo com o El Períodico, a mensagem privada enviada a Darling, irmã da vítima, foi divulgada depois da família de Daniel Sancho emitir um comunicado para lamentar a morte do colombiano."Agradecemos o interesse da imprensa, mas não podemos fazer declarações neste momento para não interferir na investigação e para respeitar o momento doloroso que ambas as famílias estão a viver nesta situação terrível que tivemos de viver", pode ler-se.Daniel Sancho confessou ter assassinado e desmembrado o amigo Edwin Arrieta, na Tailândia.