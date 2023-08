Facas, sacos do lixo e luvas: As compras de Daniel Sancho para matar e desmembrar cirurgião colombiano na Tailândia

Daniel Sancho, filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, comprou uma arma branca de 34 centímetros na véspera de assassinar e desmembrar o cirurgião colombiano Edwin Arrieta, na ilha de Koh PhaNgan, na Tailândia.



O jornal da Catalunha, conseguiu ter acesso à fatura das compras feitas pelo jovem de 29 anos que, ao que tudo indica, gastou 40 euros numa faca de talhante e objetos de limpeza. Para além da faca, comprou também três pacotes de sacos do lixo, dois pacotes de luvas de plástico, dois pacotes de esfregões de aço, três rolos de fita adesiva e três pacotes de elásticos.

Entretanto, a madrasta do homicida reagiu ao caso pela primeira vez. Através de um comunicado, Xenia Tostado expressa a preocupação e o medo sentido pela família. A atriz e mulher do ator Rodolfo Sancho, pai do jovem de 29 anos, revela que a irmã mais nova de Daniel não sabe o que está a acontecer com o jovem na Tailândia.

Segundo avança a imprensa espanhola, um amigo próximo do cirurgião plástico colombiano reforça a ideia de que os dois homens viviam uma relação gay e que estavam a preparar uma vida em comum na cidade de Madrid, em Espanha. A intenção da vítima em se mudar em definitivo para a Europa tinha sido confessada a vários amigos na Colômbia. O objetivo era abrir uma clínica em Madrid e outra em Barcelona. Este projeto estava a ser acompanhado de perto por Daniel Sancho.