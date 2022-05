Comissão que investiga ataque ao Capitólio intima líder republicano da câmara baixa

A comissão que investiga o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos revelou esta quinta-feira que intimou o líder da minoria republicana na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, e outros quatro congressistas do partido do ex-presidente Donald Trump.

Este é um passo inédito por parte do comité da Câmara dos Representantes responsável por apurar o sucedido em 6 de janeiro de 2021, quando apoiantes de Donald Trump tentaram impedir a certificação eleitoral da vitória nas presidenciais de Joe Biden, noticia a agência Associated Press (AP).

As intimações a Kevin McCarthy, da Califórnia, e aos representantes republicanos Jim Jordan, de Ohio, Scott Perry, da Pensilvânia, Andy Biggs, do Arizona, e Mo Brooks, do Alabama, surgem numa fase em que a investigação se aproxima do final e a comissão de investigação se prepara para uma série de audiências públicas durante o verão.