Como funcionam, quanto custam e o que diferencia as três principais vacinas contra a Covid-19. Saiba tudo

Em pouco mais de 10 meses são cerca de 175 as vacinas contra a Covid-19 que estão a ser desenvolvidas um pouco por todo o mundo, ainda que nenhuma tenha sido aprovada para comercialização e apenas uma dezena de projetos esteja na última fase dos ensaios clínicos.Para já, perto da aprovação estão apenas três, desenvolvidas pela Pfizer, Moderna e Universidade de Oxford. Qualquer uma se revelou prometedora e eficaz, mas não podiam ser mais diferentes.As diferenças começam logo no funcionamento, ainda que as vacinas da Pfizer e da Moderna apresentem vários pontos em comum. Ambas as vacinas utilizam uma técnica que codifica uma molécula de RNA (ácido ribonucleico) que é encapsulada em uma membrana para que possa entrar nas células.Quanto à dosagem, estas duas vacinas exigem uma aplicação de duas doses (intervalo de 28 dias entre cada uma), ainda que a vacina da Moderna seja composta por 100 microgramas de RNA por dose e a da Pfizer contar apenas com 30 microgramas.Por outro lado, a vacina da Universidade de Oxford, desenvolvida em parceria com a AstraZeneca, utiliza uma tecnologia que tem por base o ácido desoxirribonucleico (DNA), com genes inativados de adenovírus. Quanto à aplicação, e apesar de ainda não ter sido confirmada pelos investigadores, também deverá obrigar à aplicação de duas doses.Outra das grandes diferenças entre as três vacinas é a temperatura de armazenamento, o que poderá condicionar a sua escolha por parte de alguns países.A vacina da Pfizer é a que obriga a maiores cuidados, já que precisa de ser armazenada a uma temperatura de menos 80 graus. Por outro lado, a vacina da Moderna pode ser mantida em temperatura de congelamento e ficar durante 30 dias a uma temperatura entre dois a oito graus.Muito menos exigentes são os cuidados a ter com a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, que de acordo com os investigadores que a desenvolveram, pode ser conservada a uma temperatura entre os dois e oito graus durante um período de seis meses. Em teoria, esta característica pode fazer com que esta vacina possa ser mais facilmente transportada para qualquer parte do mundo.Por fim, também o preço e a capacidade de produção entre as três vacinas varia bastante. Neste capítulo, a proposta da AstraZeneca e da Universidade de Oxford volta a levar vantagem, já que a capacidade de produção anunciada é de até três mil milhões de doses em 2021, a cerca de três euros a dose.Quanto à Pfizer, cuja vacina deverá ter um custo a rondar os 15 euros por dose, já garantiu uma produção de 50 milhões de doses até ao final deste ano e prevê a produção de 1,3 mil milhões de doses para 2021.A vacina da Moderna, com um preço que pode chegar aos 21 euros por dose, será a mais cara das três e também a que terá menos quantidade de doses disponíveis no imediato: estão previstas 20 milhões de doses ainda este ano e entre 500 a mil milhões de doses para 2021.Recorde-se que a Agência Europeia de Medicamentos, que analisa os pedidos de aprovação destas três vacinas, já fez saber que poderá aprovar as primeiras vacinas contra a Covid-19 ainda este ano.