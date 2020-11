Vacina Moderna com eficácia superior e melhor armazenamento que a Pfizer

A última semana ficou marcada por uma nova luz de esperança no combate à pandemia da Covid-19 com o anúncio da eficácia de duas vacinas contra o novo coronavírus. farmacêutica Moderna anunciou esta segunda-feira uma eficácia de 94,5% da sua vacina, superior à anunciada pela Pfizer e da BioNtech (90%) na passada segunda-feira.

Apesar de apresentarem resultados semelhantes, uma vez que utilizam a mesma técnica para ativar o sistema imunológico do corpo, as vacinas apresentam algumas diferenças entre si:

Assim como a vacina da Pfizer, a Moderna funciona através da introdução de material genético, conhecido como mRNA, no corpo humano, que carrega instruções para produzir as chamadas "proteínas em coroa", cruciais para permitir que o vírus entre nas células humanas.

De acordo com a Moderna, a vacina pode igualmente ser mantida durante 30 dias num frigorífico. A equipa garante que em comparação com a da Pfizer que dura apenas cinco dias.

Quando o mRNA é introduzido no corpo, a mecanismo de produção de proteínas dentro das células humanas produz as proteínas em "coroa", exibidas na parte externa das células, desencadeando uma resposta imunológica do corpo.



Ambas as vacinas envolvem a administração de duas doses, com intervalo de algumas semanas.



Testes e resultados nos participantes

No ensaio da Moderna, 15 mil participantes receberam a vacina e apenas cinco deles testaram positivo à Covid-19, sem que nenhum apresentasse sintomas graves.