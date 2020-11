Fim da pandemia à vista? Cientista por detrás da vacina contra a Covid-19 da Pfizer diz que sim

Ugur Sahin, de 55 anos, um dos cientistas turcos que está por detrás da vacina contra a Covid-19 da Pfizer em parceria BioNTech, surpreendeu ao fazer declarações ousadas.



O cientista bilionário, que tem trabalhado na vacina em conjunto com a mulher, Oezlem Tuereci de 53 anos, diz esperar que a vacina "arrase o vírus" e possa mesmo pôr fim à pandemia.







O cientista diz ainda estar confiante de que o tratamento funcionará porque ataca o vírus a vários níveis.



"A vacina impede a Covid-19 de ter acesso às nossas células. Mas mesmo que o vírus consiga encontrar uma maneira de entrar, as células T atacam-no e eliminam-no. Treinamos muito bem o sistema imunológico para aperfeiçoar esses dois movimentos defensivos. Agora sabemos que o vírus não se pode defender contra esses mecanismos ", disse.



Ugur acrescenta ainda: "Agora sabemos que as vacinas podem vencer este vírus".



Os resultados dos ensaios clínicos à vacina Pfizer revelaram-se mais promissores do que o esperado com uma taxa de eficácia de 90%. Alguns dos voluntários admitem que os sintomas sentidos após lhes ter sido injetada a vacina podem comparar-se aos efeitos da toma da vacina contra a gripe.



Conheça aqui Ugur e Oezlem, o casal de cientistas turcos por detrás da promissora vacina da Pfizer.