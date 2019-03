Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Companhias aéreas deixam Boeing 737 MAX 8 em terra

Vários países e transportadoras suspenderam voos de aviões idênticos ao que se despenhou domingo na Etiópia.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Vários países e companhias aéreas ordenaram ontem a suspensão imediata de todos os voos de aeronaves Boeing 737 MAX 8, o mesmo modelo do avião que se despenhou domingo na Etiópia, causando a morte aos 157 ocupantes. O mesmo modelo já tinha estado envolvido noutro acidente fatal na Indonésia há menos de cinco meses.



A Etiópia, a cuja transportadora aérea estatal pertencia o avião que se despenhou no domingo, foi o primeiro país a suspender os voos do referido modelo, mas a decisão foi rapidamente seguida pela Indonésia e pela China, país que tem cerca de uma centena de Boeing 737 Max 8 distribuídos por uma dezena de companhias aéreas.



Também a Cayman Airlines, das Ilhas Caimão, e a sul-africana Comair deram indicações para os aviões daquele modelo que fazem parte das respetivas frotas ficarem em terra.



Em todos estes casos, trata-se de uma medida preventiva e temporária, até serem conhecidos os resultados das investigações ao acidente com o avião da Ethiopian Airlines e ao desastre anterior, que envolveu um avião da companhia indonésia Lion Air e fez 189 mortos em outubro do ano passado.



Ambas as aeronaves eram novas e despenharam-se minutos após a descolagem após registarem oscilações anormais na velocidade vertical. O 737 Max 8 é o modelo mais recente da Boeing e entrou ao serviço em 2016.



Há mais de 300 unidades em serviço em todo o Mundo e o gigante aeronáutico norte-americano recebeu mais de cinco mil novas encomendas desde 2015.



Uma testemunha relatou ontem que o avião etíope "estava a voar baixo e deu uma guinada no ar" antes de se despenhar, largando fumo e destroços na queda.



As duas caixas negras do avião foram ontem recuperadas e poderão ajudar a esclarecer as causas do acidente, que causou a morte de pessoas de 35 nacionalidades.



PORMENORES

TAP não opera este modelo

A TAP não tem na sua frota nenhum Boeing 737 MAX, mas há duas companhias que operam em Portugal que possuem estas aeronaves, a Norwegian Air Shuttle e a Icelandair.



Boeing em queda na Bolsa

As ações da Boeing sofreram ontem uma queda de 11% nos mercados internacionais devido às dúvidas sobre a segurança do novo modelo.



Adiamento

A Boeing adiou a apresentação do seu novo avião, o 777X, após o acidente na Etiópia e disse que está a ajudar na investigação.