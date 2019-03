As histórias que já se conhecem das vítimas da queda de avião na Etiópia

Arqueólogo, trabalhadores humanitários e professor estão entre as vítimas mortais confirmadas.

O avião da Ethiopian Airlines, um Boeing 737-8 MAX, caiu na manhã deste domingo, cerca de seis minutos após a descolagem do aeroporto da capital da Etiópia, Adis Abeba, altura em que o aparelho desapareceu dos radares. A bordo, com destino a Nairobi, no Quénia, iam 157 pessoas - 49 passageiros e oito tripulantes -, muitas delas com destino a duas conferências organizadas pelas Nações Unidas: a Assembleia da ONU para o Meio Ambiente, com início marcado para esta terça-feira, e uma conferência de arqueologia da UNESCO.

Itália já confirmou a identidade de algumas das oito vítimas do seu país – não houve sobreviventes. "Pessoas que deixam a Itália orgulhosa do seu compromisso com questões sociais, cultura e cooperação internacional", disse a vice-ministra dos Negócios estrangeiros, Emanuela del Re. O primeiro-ministro, falou em "dia de dor". Também o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, lamentou no Twitter a tragédia, dizendo estar "profundamente triste" e deixando as condolências às famílias e amigos de todas as vítimas.





Deeply saddened by the news this morning of the plane crash in Ethiopia, claiming the lives of all on board. My heartfelt condolences to the families and loved ones of all the victims — including our own @UN staff — who perished in this tragedy. — António Guterres (@antonioguterres) 10 de março de 2019





O arqueólogo Sebastiano Tusa, que iria participar numa reunião da UNESCO. Conselheiro regional da Sicília, a sua especialidade era a arqueologia marinha - também era professor de paleontologia na Universidade dos Estudos Freira Orsola Benincasa, de Nápoles. Nello Musumeci, presidente regional, considerou a morte de Tusa uma "tragédia terrível" e o presidente da câmara de Palermo, Leoluca Orlando, disse estar "triste com a notícia chocante".

De acordo com o jornal La Repubblica, a lista de vítimas italianas inclui ainda dois homens e uma mulher que trabalhavam para uma ONG de Bergamo, Africa Tremila. Carpo Spini (75 anos) era o presidente da associação e estava acompanhado da esposa, a enfermeira Gabriella Viggiani – deixam quatro filhos. O outro elemento da ONG era o tesoureiro, Matteo Ravasio. De Nairobi o trio devia seguir para o Sudão do Sul, onde a Africa Tremila está a montar um hospital.

A queda do avião matou ainda o presidente de outra organização humanitária, o Comité Internacional para o Desenvolvimento dos Povos (Cisp), Paolo Dieci, que vivia em Roma. Dieci liderava também a rede LinK2007, uma associação que coordena os trabalhos de 14 ONGs. As outras três vítimas italianas são Virginia Chimenti e Maria Pilar Buzzetti, funcionárias do Programa Alimentar Mundial da ONU, e Rosemary Mumbi.

Em Roma, viviam ainda dois outros funcionários da ONU: o engenheiro sérvio Djordje Vdovic, diretor regional de logística do Programa Mundial de Alimentos, e a inglesa Jonana Toule, que trabalhava no setor das Pescas na Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO). Na passada sexta-feira, segundo o mesmo jornal, celebrou o aniversário em Roma, tendo viajado para Nairobi por motivos profissionais.

Na lista das vítimas do incidente está também um homem irlandês que, de acordo com a RTÉ, trabalhava como engenheiro da ONU. Chamava-se Michael Ryan. Pius Adesanmi era um professor nigeriano e outra das vítimas já identificadas do incidente. É natural do estado de Ondo e atualmente dirige o Instituto de Estudos Africanos (IAS) da Universidade de Carleton, no Canadá. Foi ainda professor de inglês na mesma universidade e assistente de Literatura na Universidade Estadual da Pensilvânia, nos EUA.





Our thoughts and condolences are with the families and loved ones of all those who have lost their lives today in this dreadfully tragic accident @dfatirl https://t.co/FXfwjKN3BQ — Embassy of Ireland (@IrlEmbKenya) 10 de março de 2019



As causas do acidente que matou, este domingo, 157 pessoas de 32 nacionalidades ainda estão por apurar, mas já se sabe que o piloto do avião da Ethiopian Airline que se despenhou pouco depois de descolar de Adis Abeba reportou "dificuldades" e pediu para regressar ao aeroporto da capital etíope.

"O piloto reportou à torre de controlo que estava com dificuldades e que queria regressar", afirmou o presidente-executivo da Ethiopian Airline, Tewolde Gebremariam, que explicou que o piloto do Boeing 737 "teve autorização" para virar e voltar ao aeroporto de Adis Abeba. O aparelho foi adquirido pela companhia aérea etíope em novembro passado.

Na rede social Twitter, a Ethiopian Airlines divulgou a lista de nacionalidades das vítimas mortais: Quénia (32), Canadá (18), Etiópia (9), China (8), Itália (8), Estados Unidos (8), Reino Unido (7), França (7), Egito (6), Alemanha (5), Índia (4), Eslováquia (4), Áustria (3), Rússia (3), Suécia (3), Espanha (2), Israel (2), Marrocos (2) e Polónia (2). Entre os países que registaram uma vítima mortal está Moçambique, Bélgica, Djibouti, Indonésia, Irlanda, Noruega, Ruanda, Arábia Saudita, Sudão, Somália, Sérvia, Togo, Uganda, Iémen, Nepal e Nigéria.