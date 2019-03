Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrada a caixa negra do avião da Ethiopian Airlines que se despenhou este domingo

Na aeronave, com destino a Nairobi, no Quénia, iam 157 pessoas - 149 passageiros e oito tripulantes. Não houve sobreviventes.

10:43