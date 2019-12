Compositora da música da série 'Friends' morre aos 72 anos

Alle Willis morreu esta terça-feira, aos 72 anos, vítima de um ataque cardíaco.



A morte da compositora, conhecida pela autoria da música da série 'Friends' - 'I'll Be There for You', está a ser avançada pelo jornal The Guardian.







Alle Willis, artista norte-america, conquistou dois prémios Grammy. O primeiro foi arrecadado em 1986, pela banda sonora do filme 'O Caça-Polícias' e o segundo ganhou, em 2016, pela música da adaptação teatral do livro 'A Cor Púrpura'.