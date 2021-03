Comprimido com câmara instalada permite detetar cancro no intestino

Um comprimido com uma microcâmara instalada cai ser distribuído pelo NHS (Serviço Nacional de Saúde inglês), com o objetivo de detetar doenças intestinais como a doença de Crohn e a presença de células cancerígenas.O dispositivo tem a capacidade de registar duas fotografias por segundo, enquanto viaja pelo sistema digestivo, o que permite os médicos realizar o diagnóstico em poucas horas. Os especialistas garantem que o comprimido que custa 500 libras (cerca de 580 euros) é "muito conveniente, poupando os pacientes de um exame desconfortável".O diretor clínico do NHS, Peter Johnson, alertou: "Nós sabemos que existem pessoas que sofrem os primeiros sintomas, como dores e inchaço no estômago e sangue nas fezes e não se manifestam".Os comprimidos podem ajudar a reduzir os tempos de espera e detetar a doença cedo, quando é mais fácil de tratar.Cerca de 16 600 pessoas morrem de cancro do intestino todos os anos, no Reino Unido, de acordo com o instituto Cancer Research UK.