Condenada a oito anos e meio de prisão uma das líderes do ataque ao Capitólio dos EUA

Uma veterana das Forças Armadas norte-americanas e membro da organização de extrema-direita Oath Keepers foi esta sexta-feira condenada a oito anos e meio de prisão por participar na conspiração para tentar manter no poder o ex-presidente Donald Trump.

A sentença de Jessica Watkins surge um dia após as condenações de outros dois membros do grupo Oath Keepers: o fundador Stewart Rhodes e Kelly Meggs, que terão de passar na prisão, respetivamente, 18 anos e 12 anos pela participação na invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 06 de janeiro de 2021.

Ao ler a sentença, o juiz Amit Mehta apontou que Watkins participou na conspiração de forma "mais agressiva" do que outros membros e liderou outras pessoas no ataque, de acordo com a imprensa norte-americana.