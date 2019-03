Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor alcoolizado atropela cinco pessoas em desfile de Carnaval no Rio de Janeiro

Marcelo, de 42 anos, foi apanhado em flagrante. Uma das vítimas é uma criança de 11 meses.

20:01

Um condutor alcoolizado atropelou várias pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil, que se encontravam nas ruas a festejar o Carnaval este domingo.



Marcelo Raimundo dos Santos, de 42 anos, foi apanhado em flagrante e será acusado de tentativa de homicídio, dano de património e condução sob o efeito de álcool, segundo avança a Folha de S. Paulo.



De acordo com as autoridades locais, o homem acelerou o carro na direção de um grupo de foliões durante a passagem de um desfile de Carnaval.



Após teste de alcoolemia, constatou-se a embriaguez do homem.



Cinco pessoas ficaram feridas entre elas uma criança de 11 meses.



Segundo o jornal brasileiro, houve quem tentasse agredir o condutor após o atropelamento.