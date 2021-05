Condutor bêbado atropela criança e passa-lhe por cima várias vezes enquanto pai grita em desespero

Um homem de 76 anos atropelou várias vezes uma criança de dez anos que seguia de bicicleta na estrada, ao lado do pai que ia no passeio, em Sussex, Inglaterra. O homem, Keith Vernon, estava bastante alcoolizado e quando o pai gritou desesperado, que o filho estava caído na estrada, o condutor fez marcha atrás e passou novamente por cima do filho.

A bicicleta ficou agarrada à parte de baixo do carro, ensanguentada, e o homem continuou a viagem sem em nenhum momento verificar se, para além da bicicleta, também o menino estaria lá. A criança está a recuperar e ficou com a clavícula, vértebras e pélvis partidas, o quadril deslocado e uma queimadura do lado esquerdo do rosto.

Horas mais tarde, o condutor foi apanhado pelas autoridades e no seu carro ainda estava a bicicleta presa. Os testes de alcoolemia revelaram que o homem apresentava 77 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue, sendo o limite legal de 35 miligramas.

De acordo com o The Sun, o tribunal declarou o homem como culpado e que esta atitude foi um "completo desrespeito pela segurança dos outros utilizadores da via pública". Está a cumprir uma pena de prisão de dois anos e impedido de conduzir por quatro anos e meio.